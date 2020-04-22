ألمانيا: تغريم مواطنين لعدم الحفاظ على المسافة الآمنة

قالت الاذاعة الالمانية أن رجال الشرطة رصدوا عدد من الحالات التي لم يراعى الاشخاص فيها البعد الاجتماعى مما استوجب توقيع غرامة على المخالفين.

ورصدت الشرطة تجمعات لشباب في حدائق ومتنزهات عامة غير محافظين على المسافة الامنة فقامت الشرطة الالمانية بفض التجمع وتغريم المخالفين 150 يورو.

وسجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 144800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 1700 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استناداً إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 4745 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 223 حالة في غضون 24 ساعة.

جدير بالذكر ان فيروس كورونا المستجد ادى إلى وفاة 110 آلاف شخص في أوروبا، أي نحو ثلثي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم، أما في الولايات المتحدة فقد تجاوز عدد الإصابات 800 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات في هذا البلد 44845 وفاة.