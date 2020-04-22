أعرب الفنان التونسي صابر الرباعي عن سعادته بالمشاركة في أوبريت "أنت أقوى" مع كبار نجوم الوطن العربي، والنجاح الكبير الذي حققه.

وأوضح الرباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "عيشها بانرجي" عبر إذاعة إنرجي إن العمل بالأوبريت لم يكن سهلا نظرا لتواجد كل منا في بلد لكن مع مخرج عبقري زي طارق العريان استطعنا تقديم عمل انساني جميل، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الظروف بعدتنا جسديا لكن الأوبريت قربنا بالإحساس، موجها الشكر لكل فريق العمل، لافتا إلى أن جميع أرباح العمل ذهبت لصالح أهالي ضحايا مرض الكورونا ولصالح المعدات الطبية.

وكشف الرباعي، أنه يحضر حاليا لأغنية يهديها للأطقم الطبية في تونس تقديرا لمجهودهم العظيم، بالإضافة إلى أنه يستعد لإحياء عدد من الحفلات في رمضان "اون لاين" لتقديم الابتهالات الدينية احتفالا بشهر رمضان المبارك.