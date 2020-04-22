 السلطات النيجيرية تغلق سادس مستشفى بسبب تفشي فيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات النيجيرية تغلق سادس مستشفى بسبب تفشي فيروس كورونا

لاجوس - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:51 ص | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:51 ص

أوقف مستشفى خاص كبير في لاجوس "العاصمة التجارية لنيجيريا"، جميع عملياته بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد به.

وقال مدير مستشفى "سان نيكولاس"، في بيان، إنه سيتم إغلاق المستشفى والتوقف عن تقديم الخدمات الطبية لمدة أسبوعين، لتعقيمه وتطهيره على أن يتم تقديم الاستشارات الطبية للمرضى عن بعد.

يذكر أنه هذا هو سادس مستشفى خاص يتم إغلاقه في لاجوس؛ بسبب التعرض لعدوى فيروس كورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان.

وقد سجلت ولاية لاجوس حتى الآن 376 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من إجمالي 665 حالة تم تسجيلها في نيجيريا.


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