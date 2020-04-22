قال الدكتور محمد إبراهيم، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل بمرسى مطروح، إن نسب التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» داخل المستشفى كبيرة، لافتًا إلى أن المستشفى شهد خروج آخر سيدة أجنبية بعد التعافي من الفيروس اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن كل الأطقم داخل المستشفى اتخذوا عهدًا منذ اليوم الأول بالسعي لتقديم خدمة مناسبة للمرضى ومقاومة الفيروس الذي انتشر، مؤكدًا أن النتائج جاءت مبشرة بفضل الجهود المبذولة وتضافرها.

وأوضح أن الأطقم منذ اليوم الأول لدخول المصاب إليها تلتزم بالتعليمات المتبعة في التعامل مع المريض وطرق الوقاية والعلاج، مستطردًا: «الفريق الطبي على قدر من المسؤولية في التعامل مع المرضى من أول يوم وحتى الخروج».

وناشد المواطنين بمساعدة الدولة في تقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر الالتزام بطرق الوقاية من الفيروس، والتزام المنازل، وعدم الاختلاط بالآخرين، موضحًا أن معظم الحالات داخل المستشفى تعرضت للإصابة عن طريق الاختلاط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و14 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 3490 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 1181 حالة، من ضمنهم 870 متعافيًا.



