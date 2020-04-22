منافذ لبيع اللحوم بسعر 100 للكيلو بمدينة نويبع

أقامت الوحدة المحلية بمدينة نويبع في جنوب سيناء، منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة والمدعمة، لصالح محدودي الدخل تحت شعار " أهلًا رمضان".

وأكد علي الشحات رئيس مدينة نويبع، أنه جرى فتح منفذين لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، احداهما تابع لمديرية الزراعة، بسعر 110 جنيها لكيلو اللحمة، وأخر تابع للمدينة ويصل فيه سعر كيلو اللحمة 100 جنيه، وذلك في إطار الحرص على تلبية مطالب المواطنين.

وأضاف رئيس المدينة أنه جرى ذبح 5 عجول، لبيعها داخل هذه المنافذ تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم، بهدف الوصول للأسر الأكثر احتياجًا.