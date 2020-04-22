 انكماش الاقتصاد في إقليم هوبي الصيني بنسبة 40% في الربع الأول من العام - بوابة الشروق
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انكماش الاقتصاد في إقليم هوبي الصيني بنسبة 40% في الربع الأول من العام

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 2:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 2:32 م

انكمش الاقتصاد في إقليم هوبي، الذي كان في بادئ الأمر بؤرة تفشي فيروس كورونا بواقع 40 بالمئة، في الربع الأول من عام 2020، وسط إجراءات الإغلاق الصارمة، وهو أكبر انكماش اقتصادي حتى الآن لأي من الأقاليم الصينية في مطلع العام، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأربعاء.

وانكمش إجمالي الناتج المحلي في إقليم هوبي، الذي كان سابع أكبر اقتصاد إقليمي في الصين في عام 2019، بنسبة 2ر39 بالمئة في الربع الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، طبقا لمكتب الإحصائيات الإقليمي.

وهذا أكبر تراجع يتم نشره لأي إقليم منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949.


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