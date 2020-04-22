بومبيو: يجب محاسبة إيران على إطلاق قمرا عسكريا إلى الفضاء

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن إيران "يجب أن تخضع للمحاسبة" بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني قمرًا عسكريًا إلى الفضاء.

وقال بومبيو للصحفيين "إن الحرس الثوري الإيراني - والمصنف كمنظمة إرهابية- أطلق صاروخا اليوم".

وتابع: "يجب على كل دولة أن تتوجه إلى الأمم المتحدة وتقييم ما إذا كان إطلاق هذا الصاروخ متوافقاً" مع قرار مجلس الأمن أم لا ، مضيفاً "لا أعتقد أنه كذلك ولو بدرجة ضئيلة".

وأضاف بومبيو "قال الإيرانيون باستمرار إن هذه البرامج الصاروخية منفصلة عن جيشهم وأن هذه مشروعات تجارية بحتة، أعتقد أن عملية إطلاق اليوم تثبت ما كنا نقوله دائما هنا في الولايات المتحدة، مستطردا "أعتقد أن إيران بحاجة إلى محاسبة على ما فعلته".