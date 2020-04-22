 الصين تؤكد أهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أبريل 2020 10:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الصين تؤكد أهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

بكين - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:08 ص | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:08 ص

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، المجتمع الدولي، إلى معالجة الأسباب الجذرية للجوع من خلال العمل على التسوية السلمية للصراعات وتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة.

وقال جيون -في كلمة خلال جلسة نقاشية لمجلس الأمن حول حماية المدنيين المتضررين من الجوع الناجم عن الصراعات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء- إنه من الضروري منع النزاعات وحلها وتعزيز الحوار والتسوية السياسية للقضايا الساخنة.

وأضاف أنه يتعين على مجلس الأمن أن يفي بمسؤوليته الأساسية في صيانة السلام والأمن الدوليين، وأن يدعم حل النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية من أجل إعفاء المدنيين من معاناة الحروب، بما في ذلك الجوع.

وأشار إلى أنه من الضروري تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة، واعتبار التنمية دائما كأولوية، لافتا إلى أهمية التعاون الدولي في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك