 الإمارات: تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 103 حالات - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أبريل 2020 7:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الإمارات: تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 103 حالات

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 5:46 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 5:46 م

أعلنت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني ، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1546 حالة بعد تسجيل 103 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، بأن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة لتغطية جميع المواطنين والمقيمين وفي مختلف مناطق الدولة حيث تم إجراء 31,807 فحوص جديدة في مختلف الإمارات، والتي ساهمت في الكشف عن 483 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" من جنسيات مختلفة ، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة 8,238 حالة حتى الآن، و6 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 52 حالة وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك