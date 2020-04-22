دعوى قضائية ضد شركة تويوتا اليابانية في أمريكا





تواجه شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب عددا من الدعاوى القضائية بسبب وجود خلل فني في مضخة الوقود بعدد من طرز سيارات تويوتا يؤدي إلى انخفاض ضغط الوقود مما يتسبب في توقف السيارة بشكل غير متوقع.

وقالت إليزابيث جندرون وروجر كارتر وهما من أصحاب سيارات تويوتا إن الدعاوى القضائية مقامة ضد شركتي تويوتا ودينسو كورب التي تورد مضخات الوقود لسيارات تويوتا ولكزس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مقيمي الدعوى يسعون إلى جعل القضية تمثل الملاك الحاليين والسابقين للسيارات المعيبة.

في الوقت نفسه، لم تحدد تويوتا ما إذا كانت السيارات التي كان جيندرون أو كارتر يستأجرانها من ضمن السيارات التي قررت استدعاءها في يناير الماضي بسبب الخلل في مضخات الوقود.

وقال مقيما الدعوى إن تويوتا سوقت سياراتها بالتأكيد على "سلامتها والاعتماد عليها"، لكن الخلل الفني يجعل هذه السيارات "غير أمنة".

وأضافا أن أحد مكونات مضخة الوقود، وهي الدافع البلاستيكي في المضخة يمتص البنزين، مما يؤدي إلى تضخمه. كما أنه يفتقر أيضًا إلى مقاومة كافية للحرارة".