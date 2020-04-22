 بوتين وميركل يناقشان هاتفيا الوضع في سوريا وليبيا وانتشار فيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين وميركل يناقشان هاتفيا الوضع في سوريا وليبيا وانتشار فيروس كورونا

بوتين وميركل
بوتين وميركل
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 5:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 5:02 م

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، الوضع في سوريا وليبيا وتنسيق الجهود لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وشدد بوتين وميركل عبر الهاتف على أهمية التنسيق الوثيق للجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد بمشاركة منظمة الصحة العالمية، بحسب بيان المكتب الصحفي للكرملين أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجاء في البيان: "تم إيلاء اهتمام خاص لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق للجهود الدولية في هذا الاتجاه مع المشاركة النشطة لمنظمة الصحة العالمية".


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