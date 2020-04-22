رئيس الوزراء الباكستاني: ندرس الموازنة بين استمرار الأنشطة التجارية والسلامة من فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن الحكومة تدرس استراتيجية لضمان التوازن بين الاستمرار في الأنشطة التجارية والصناعية والسلامة من جائحة فيروس كورونا في البلاد.

وقال عمران خان - في بيان له أوردته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) - إن تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية التي وضعتها الحكومة بشأن فتح بعض الصناعات، مسؤولية مشتركة للحكومة والتجار، مؤكدا أن هناك حاجة إلى جهود مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب الحفاظ على الاستمرار في الأنشطة التجارية لحماية الشعب من الآثار المالية للإغلاق.

وترأس عمران خان اجتماعا رفيع المستوى في مكتبه باسلام آباد اليوم بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم في تنفيذ حزمة إغاثية اقتصادية أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لمساعدة الفئات المتضررة بجائحة فيروس كورونا في البلاد، كما ناقش الاجتماع ضمان الشفافية في تخصيص الأموال لدعم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة.

وأصدر رئيس الوزراء الباكستاني توجيهاته إلى نواب البرلمان بمساعدة الشعب خلال الوضع الصعب الناجم عن جائحة فيروس كورونا في البلاد، مناشدا الشعب القيام بمساهمة فعالة بهدف جمع التبرعات لصندوق الإغاثة لمكافحة الفيروس في البلاد، وحث في رسالة عبر الفيديو، الشعب على التكاتف مع جهود الحكومة لمحاربة الجائحة العالمية، وقال "علينا أن نتحد لهزيمة هذا التحدي بشكل فعال".