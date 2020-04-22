 أمريكا تعلن عن جهود لمكافحة جرائم احتيال إلكترونية مرتبطة بكورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أبريل 2020 10:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

أمريكا تعلن عن جهود لمكافحة جرائم احتيال إلكترونية مرتبطة بكورونا

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 9:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 9:38 م

أعلنت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن جهود لمكافحة جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، حيث تم وقف مئات النطاقات الاحتيالية التي تستغل وباء كورونا، حسبما أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء.

وتأتي الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون والشركات الخاصة في الوقت الذي قال فيه مكتب التحقيقات الاتحادي إنه تلقى أكثر من 3600 شكوى تتعلق بجرائم احتيال مرتبطة بكورونا، حيث يعرض العديد منها لقاحات مزيفة أو إدارة جمعيات خيرية احتيالية.

ومن بين عمليات الاحتيال التي أوقفتها فرقة العمل، موقع مزيف يتظاهر بأنه الصليب الأحمر الأمريكي.

وما ضبط مكتب التحقيقات الاتحادي أيضا العديد من مواقع الإنترنت التي زعمت أنها بوابة حكومية للتقدم بطلب للحصول على مساعدات تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا.

وقال تيري ويد، مساعد المدير التنفيذي لمكتب التحقيقات الاتحادي، في بيان: "نعتقد أن جهودنا التعاونية هي المفتاح للحد بسرعة من التهديد من جرائم احتيال مرتبطة بكوفيد- 19 مع السماح للشعب الأمريكي بالتركيز على حماية أنفسهم وعائلاتهم من هذا الوباء".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك