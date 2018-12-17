مستشار المفتي: السواك وفرشاة الأسنان لا يُفطران

قال المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية الدكتور مجدي عاشور، إن معجون وفرشاة الأسنان والسواك لا يفطران طالما لم يسقط مياه في الجوف.

وأضاف عبر برنامج مساء DMC على فضائية DMC مع الإعلامي رامي رضوان، أن المصاب بألم في الأسنان أن يجري زيارته لطبيب الأسنان بعد الإفطار، فإن كان الأمر عاجلًا فليحذر من سقوط مياه في الجوف.

وأوضح عاشور، أنه بالنسبة لكبار السن من ذوي الأمراض المزمنة، فالأمر يرجع إلى الطبيب في حكم الإفطار أم لا، وإن كان المُسن سليمًا معافي فليصوم.

واستطرد، أما مريض الأورام السرطانية فإن ظن الطبيب أن مرضه مستمر فليقوم بفدية طعام مسكين، طالما أن الوقت الذي لم يقضيه فيه غلب على ظن الطبيب استمرار المرض.

وأكد، أن الحامل المصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم لها أن تُفطر ثم تعوض الأيام التي أفطرتها في وقت آخر.