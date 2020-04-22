الرئيس السيسي: دعونا المستثمرين للاستفادة من المشروعات ولم يحضر أحد

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستثمرين ورجال الأعمال، للاستفادة من المشروعات التي انتهت الدولة من تنفيذها في سيناء.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاحه لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بالمحسمة في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء: «لو عايزين استثمار أنا خلصت، تعالوا خشوا معانا واشتغلوا»، مضيفًا: «أنا قلت الكلام ده في مشروعات بركة غليون ومحدش جه، وفي الصوب الزراعية ومحدش جه، وبقوله دلوقتي وأتمنى حد ييجي».

وأوضح: «إحنا مش بنعرض المشروعات دي للاستثمار، لا إحنا بالفعل خلصناها، وهي جاهزة على الشغل».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بالمحسمة في الإسماعيلية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.