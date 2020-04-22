الكرملين يدعو لانتظار تطبيق اتفاق «أوبك بلس» وعدم التسرع في تقييم سوق النفط

اعتبر الكرملين أن أسواق النفط تشهد فترة صعبة في ظل هبوط أسعار الخام وانخفاض الطلب العالمي عليه، داعيا في الوقت نفسه لعدم تقييم السوق بناء على فترة قصيرة من الزمن.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القول للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن "الوضع المرتبط بأسعار النفط العالمية ليس بالسهل، لكن يجب الانتظار وعدم تقييم سوق النفط بناء على ما تشهده في يوم أو أسبوع واحد".

ودعا إلى انتظار دخول تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها تحالف "أوبك بلس" حيز التنفيذ، قائلا: "يجب علينا انتظار تطبيق اتفاق أوبك بلس قبل اتخاذ أية تدابير إضافية".

وتأتي التصريحات في وقت تعاني فيه سوق النفط من تخمة زائدة وهبوط في الطلب العالمي على النفط جراء جائحة كورونا، حيث اتخذت دول العالم إجراءات للحد من انتشار الفيروس، ما أثر بشكل سلبي على الأنشطة الاقتصادية.

وكان تحالف أوبك بلس اتفق مؤخرا على خفض الإنتاج بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من العام الجاري، على أن تقلص التخفيضات بعد ذلك.