حريق غابات ينتشر في أكبر منتزه وطني بولندي خلال يوم الأرض

استمر حريق غابات اندلع، يوم الأحد الماضي، في متنزه بيبرزا الوطني في بولندا في الانتشار، اليوم الأربعاء، حيث اشتعلت النيران بسبب الجفاف والرياح العاتية، إلا أن المسؤولين قالوا إنهم سيطروا على الموقف.

وتضرر نحو 6 آلاف هكتار من الغابات والمروج والمستنقعات في منتزه بيبرزا الوطني حتى الآن، وفقاً لوزارة الداخلية.

هذا المتنزه هو الأكبر في بولندا وتبلغ مساحته 59 ألف هكتار.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن ميشال فوز وزير البيئة قوله إن الوضع "متطور لكنه تحت السيطرة"، موضحا أن الحريق "لان ينتشر أكثر من ذلك بالنظر إلى القوات المشاركة".

ويحمى المتنزه الوطني، الواقع في شمال شرق البلاد، السهول الفيضية لنهر بيبرزا، وهو موطن لعدد من الأنواع والسلالات النادرة من الحيوانات والطيور، بما في ذلك غزال الموظ وعدد من طيور الماء والمستنقعات .

ويصعب الوصول إلى المنطقة المتضررة، مما يعقد جهود مكافحة الحرائق. ونظرا لطبيعة تربة الخث /تربة عالية المحتوى من المواد العضوية/ والجفاف في المتنزه، قد يستمر الحريق مستعرا لأيام أو أسابيع داخل الأرض وقد ينتشر لاحقا بفعل الرياح.

ويوجد نحو 120 من رجال الإطفاء في الموقع مدعومين بقوات الدفاع الإقليمية وأربع طائرات. وسيتم تعزيزهم بقوات إطفاء إضافية، فضلا عن الشرطة وطائرة عسكرية، وفقا لوزارتي الداخلية والدفاع.

ووفقا للمعهد الوطني للأرصاد الجوية، فإنه ليس من المتوقع هطول أمطار في الأيام المقبلة في بولندا. وشهدت الدولة شتاء جافا بشكل استثنائي، مع عدم وجود غطاء ثلجي على الغالبية العظمى من أراضيها.

ويشهد المتنزه الوطني حرائق غابات كل عام تقريبا، ولكن عادة على نطاق أصغر بكثير، ويشتعل الكثير منها عن غير قصد بسبب حرق المزارعين للعشب، وهو أمر غير قانوني في بولندا.