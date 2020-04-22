الأهلي: لن نتنازل عن حقوقنا في شكوى عبد الله السعيد

يتمسك مسؤولو النادي الأهلي بتحصيل مليوني دولار من الشكوى المقدمة ضد لاعب الفريق السابق عبد الله السعيد الذي انتقل من أهلي جدة إلى بيراميدز في يناير 2019 دون سداد الشرط الجزائي.

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الأهلي "لم يذكر التاريخ مرة أن الأهلي تنازل عن حق من حقوقه، فالإدارة القانونية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون، ومتابعة الشكوى المقدمة حاليا ضد اللاعب أمام اتحاد الكرة".

وأضاف فؤاد عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "الأهلي حريص على الحصول على حقه في هذه القضية وفقا للعقد الثلاثي المبرم بيننا وبين اللاعب ونادي أهلي جدة، فالعقد شريعة المتعاقدين".

وكانت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفضت شكوى النادي الأهلي ضد الفريق السعودي، وألزمت إدارة الأهلي بسداد الرسوم الإدارية بقيمة 20 ألف فرانك سويسري للحصول على حيثيات القرار، وإمكانية الطعن عليه مستقبلا.