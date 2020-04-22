في ظل الاحتياج الكبير من قبل الشركات المختلفة لخدمات تصميم الجرافيك، وعدم قدرة الكثير منها على التعاقد مع وكالات وفرق متخصصة للقيام بهذه المهمة؛ نظرًا لارتفاع تكلفتها المادية، دشن شابان مصريان، وهما فادي صلاح، رائد أعمال ومالك شركة «Brainy Squad» المتخصصة في الخدمات الرقمية، وأحمد ترك، رائد أعمال ومتخصص في الحلول التكنولوجية والبرمجة، منصة إلكترونية لتصميم الجرافيك بطابع عربي، يتناسب مع متطلبات السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال فادي صلاح، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة «دوم دوم»، إن «دوم دوم تعتبر أول منصة عربية لتصميم الجرافيك لغير المصممين، من خلال تقديم برنامج سهل الاستخدام لتصميم الجرافيك، يُمكّن غير المصممين من استخدامه بسهولة وعمل تصميماتهم بأنفسهم».

وأضاف «صلاح»، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن «المنصة توفر آلاف الخطوط والصور العربية والقوالب الجاهزة للعديل، وغيرها من العناصر اللازمة لعمل تصميمات الجرافيك»، مشيرًا إلى أن «دوم دوم هي المنصة الوحيدة التي تمتلك صور عربية، تم تصويرها خصيصًا لها، بما يتماشى مع احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأوضح أن «منصة دوم دوم لا تستهدف غير المصممين أو المبتدئين فقط، بل تستهدف مصممي الجرافيك المحترفين، لما تحتويه من خصائص ومميزات تشبه تلك الموجودة في برامج التصميم العالمية الشهيرة».

ومن جانبه، قال أحمد ترك، الشريك المؤسس والمدير التقني لمنصة «دوم دوم»، إن «المنصة تقدم حلول تكنولوجية بسيطة وسهلة، تجعل من تصميم الجرافيك مهمة سهلة، مثل الاستماع للأغاني أو مشاهدة الأفلام»، مشيرًا إلى حرصه على تلبية احتياجات وتطلعات المستخدمين.

وأوضح «ترك» أن «خدمات دوم دوم متوفرة حاليًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة فقط، وسيتم خلال العام المقبل تدشين تطبيق خاص بها»، مشيرًا إلى أن الموقع الإلكتروني متوافق بنسبة 100% مع الهواتف المحمولة.

وأضاف أن «المنصة استطاعت خلال 14 يومًا فقط، من الوصول إلى أكثر من ألف مستخدم، ونشر أكثر من 180 صورة عربية حصرية، و120 قالب تصميم جاهز، بالإضافة إلى إطلاق مسابقات للتصوير والتصميم».

وفي نهاية حديثهما، أعرب مؤسسا «دوم دوم»، عن أملهما في الوصول إلى 15 ألف مستخدم بنهاية عام 2020، والحصول على استثمار لتحقيق خطتهما التوسعية، خلال الفترة المقبلة.