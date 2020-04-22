المجتمع الكندي ينعي ضحايا أسوأ حادثة إطلاق نار في تاريخ البلاد

بعد أن قُتل 18 شخصًا في كندا، هذا الأسبوع، في أسوأ حادثة إطلاق نار في تاريخ البلاد، وعلى إثرها خُفضت الأعلام إلى نصف ارتفاع الساري في جميع أنحاء كندا، بدأت عائلات وأصدقاء الضحايا في نعيهم، مشيرين إلى مدى سلوكهم الإيجابي والودود في المجتمع.

الحادثة التي وقعت في نوفا سكوتيا، قد تسفر عن المزيد من ضحايا، بحسب تحذيرات الشرطة الملكية الكندية يوم الاثنين الماضي.

وتقول السلطات إن جابرييل ورتمان، طبيب أسنان يبلغ من العمر 51 عامًا، انتحل شخصية ضابط شرطة خلال موجة إطلاق النار التي بدأت في بلدة بورتابيك الساحلية ولكنها انتشرت بسرعة على المقاطعة، وانتهت في محطة وقود في بلدة إنفيلد، على بعد 58 ميلا.

وكان من بين الضحايا مدرس في مدرسة ابتدائية وضابط شرطة، إلى جانب ثلاثة أزواج على الأقل.

وأول شخص تم التعرف عليه من بين الضحايا، شرطية تدعى هايدي ستيفنسون، وهي أم لطفلين خدمت في القوة لمدة 23 عامًا، ولقت حتفها على يد منفذ إطلاق النار خلال مواجهة معه، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

عملت هايدي سابقًا كضابطة بالمدرسة، وتبادل زملاؤها صورة لها وهي تعبر الشارع مع مجموعة من الأطفال المبتسمين.

وقال رئيس الوزراء جوستين ترودو: "كانت تستجيب لنداء الواجب، وهو أمر قامت به كل يوم".

كما كان من بين القتلى توم باجلي، الذي قال الجيران إنه قُتل أثناء اندفاعه لمساعدة الآخرين.

وكتبت ابنته تشارلي على "فيسبوك" قائلة: "لقد أخذت مني هذه الروح الجميلة بلا داعٍ، لا أستطيع حتى فهم ما جرى".

وقوبلت كلمات تشارلي، بمشاركة من المجتمع المحلي لذكريات والدها بمئات التعليقات، ووصفوه بأنه "أغلى صديق، محب للمرح والرعاية، ولم يفكر مرتين في مد يد المساعدة".

وكان منزل جون زحل وإليزابيث جوان توماس، اللذين كانا من جيران ورتمان، من بين المنازل التي دُمرت في الحريق.

وعائلة مكونة من ثلاثة أفراد قُتلوا أيضًا في إطلاق النار، تذكرت تامي أوليفر ماكوردي أختها جولين بأنها عاشقة الشعر والكتب، ومليئة بالضحك.

وكتبت تامي على صفحة التمويل الجماعي التي تم إعدادها للمساعدة في تغطية نفقات الجنازة: "لقد كانت ممتعة للغاية واستمتعت بجمال الحياة".

ونعى البعض أيضا هيذر أوبراين، الممرضة والجدة من بلدة ترورو في وسط نوفا سكوتيا، فقالت جارسي دوبسون، ابنة الجدة الممرضة: "الألم يأتي ويذهب على شكل موجات، أشعر أنني خارج جسدي أريد أن يتذكر الجميع كيف كانت لطيفة".

أيضا كان من بين القتلى الزوجين جريج وجيمي بلير، اللذان عقدا قرانهما في عام 2014، ليذهبا اليوم ويتركا طفلهما وحيدا.

كما قُتلت ليزا ماكولي، وهي معلمة وأم لطفلين، حيث قال رئيس النقابة بول وزني: "لقد كانت شخصًا يعلم من القلب ودرست لأطفالها ليس فقط المنهج ولكن الفضائل والصفات الشخصية الحسنة".