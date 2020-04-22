توصيل مياه لـ359 من الأسر الأكثر احتياجا في المنيا

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الشركة نفذت 359 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجًا بقرى مركز سمالوط بالمنيا خلال شهر مارس، وذلك في إطار التوجهات العامة للدولة في رفع الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتعليمات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وأضاف "الشهاوي"، أن هذه التوصيلات تمت في إطار البروتوكول الموقع بين إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة، وجمعية الحياة لذوي الإعاقة بالعمودين وبالتعاون مع إحدى الجمعيات العاملة في ذات المجال بالقاهرة، حيث تم تنفيذها بقرى (قلوصنا– بني خالد- البيهو– طحا- بني غنى– منقطين– شوشة– أسطال– العمودين– كوم اللوفي– بني سليم– منشية الشريعي) بمبلغ مليون و 146 ألف جنيه.

وأكد أنه كلف القطاع المالي والتجاري بالشركة بتسهيل إجراءات التوصيل للأسر الأشد احتياجًا، وسرعة إنجاز التوصيلات عن طريق قطاعي المياه والصرف بالشركة، وأن الشركة على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل المحافظة.