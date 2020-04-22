السيسي يوجه رسالة للعمالة: أي حد عايز يشتغل يطلع على العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى العمالة المصرية في المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها.

وقال «السيسي»، خلال افتتاحه مشروع إتمام حفر نفق «الشهيد أحمد حمدي 2»، اليوم، «جاءت شكوى لي، إن العمال مش موجودة، ورسالتلي ليهم إننا حريصين على توفير وسائل التأمين اللازمة في جميع مواقع العمل، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع والشركات المختلفة؛ عشان نقدر نكمل».

وأضاف «أي حد عايز يشتغل، من فضلك اطلع على العاصمة الإدارية أو المنصورة الجديدة أو العلمين، في شغل هناك».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية، بمحافظة السويس، وعلى رأسها مشروع إتمام حفر نفق «الشهيد أحمد حمدي 2».