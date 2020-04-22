إيطاليا تعلن تجاوز عدد وفيات كورونا 25 ألف حالة

تجاوز عدد حالات وفيات كورونا المسجلة في إيطاليا، الـ25 ألف شخص، بعد مضي أكثر من شهرين على إعلان البلاد ظهور أول حالات إصابة بالمرض.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني في روما، اليوم الأربعاء، عن 437 حالة وفاة جديدة في غضون 24 ساعة ليصل العدد الرسمي للضحايا إلى 25 ألف و85 ضحية.

وأوضحت إحصائيات السلطات الإيطالية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس تجاوز 187 ألف حالة.

كان منحنى الإصابة بالمرض في إيطاليا، تسطح على نحو ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، وألمحت مستشفيات شمال البلاد المتأثر بقوة بالعدوى، إلى أن أعباءها تخففت.