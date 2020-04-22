دول الكومنولث البريطانى تؤجل قمة يونيو في رواندا وسط جائحة كورونا

أجلت منظمة دول الكومنولث البريطانى التى تضم فى عضويتها 54 دولة اليوم الثلاثاء قمة مقررة في رواندا في أواخر يونيو، قائلة إن جميع الدول ستكون مشغولة بمواجهة جائحة كوفيد 19.

وقالت منظمة الكومنولث إن قمة قادة المنظمة ، المقرر عقدها بين يومي 22 و27 حزيران /يونيو في كيجالي، عاصمة رواندا، ستعقد في المدينة "في وقت سيعلن عنه في الوقت المناسب."

وقال الرئيس الرواندي بول كاجامي "في الأشهر المقبلة، ستركز كل دولة من دول الكومنولث بشكل كامل على مكافحة كوفيد-19 وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على شعبنا".

وقال كاجامي في بيان: "إن مخزون التضامن والخبرة العميقة لمنظمتنا سيكون بمثابة أدوات لا تقدر بثمن، ونحن نعمل معا على مستوى العالم لضمان عدم ترك أي دولة بلا مساعدة".

وأضاف "نتطلع إلى الترحيب بأسرة الكومنولث في كيجالي لحضور (القمة) بمجرد هزيمة الوباء".

وقالت باتريشيا سكوتلاند، الأمين العام للكومنولث، إن المنظمين على وعي "بالمخاطر التي تشكلها الاجتماعات الكبيرة على الجميع".

وأضافت سكوتلاند إن الوباء "غير مجرى تاريخنا الحديث".