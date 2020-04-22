

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن معرض أهلا رمضان يتم الاحتفال به سنويًا، من خلال معارض مركزية في عواصم المحافظات، موضحًا أنه يُقام في القاهرة بقاعة المؤتمرات، وفي الإسكندرية بأرض كوتة.



أضاف «حسام الدين» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «من مصر» المُذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن جميع الناس مستفادة من معارض «أهلا رمضان» بشكل مباشر، من خلال السلاسل التجارية أو المواقع الإلكترونية المشهورة، منوهًا بأن الخصومات تبدأ من 15% لتزداد إلى أكثر من 20% لبعض المنتجات.



وأوضح أنه تم الاتفاق مع أكثر من 79 منتج من الشركات المصنعة للمواد الغذائية، وأكثر من 1800 من المحال التجارية، مضيفًا أنه سيتم التوزيع من خلال 1300 مندوبًا من أكبر شركات التجارة الإلكترونية.



وذكر أنه كان لابد من إيجاد حلًا بديلًا، يتم الوصول من خلاله إلى المستهلك بالمميزات المعتادة، ولكن بدون تجمعات، لمنع تفشي عدوى فيروس (كوفيد- 19)، مؤكدًا أن هناك وفرة كبيرة من السلع الغذائية، نظرًا لتوافر مخزون استراتيجي كبير قبل التعرض لأزمة كورونا.





