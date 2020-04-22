حملة مكبرة بالأقصر لفض التجمعات تحسبا لتداعيات كورونا

شن محمد سيد سليمان رئيس مركز إسنا، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بمنطقة أحمد عرابي وسط مدينة إسنا لرفع الإشغالات، ومنع تجمعات الباعة الجائلين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمركز وشرطة المرافق وإدارة مرور إسنا والمتابعة الميدانية بالمحافظة، حيث حررت الحملة 18 محضر إشغال، و7 محاضر بائع متجول، و3 محاضر نظافة ومحضرين عدم تنفيذ قرار غلق، و29 إزالة إدارية بمعرفة إدارة الإشغالات وشرطة المرافق.

كما تم فض وتفرقة التجمعات للمواطنين وتوعيتهم بمدى خطورة التجمعات في انتشار عدوى فيروس كورونا، كما تمت خلال الحملة، متابعة أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسية بمدينة إسنا، وأيضا تم تنظيم السيارات الدخول من شارع النزهة والخروج من أحمد عرابي، تيسيرا على حركة المواطنين والسيارات والسيولة المرورية بشوارع المدينة، مشيرا إلى أن ذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره من خلال فض التجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.