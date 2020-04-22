قال علاء والي، عضو مجلس النواب، إنه تم رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية، بسبب ارتفاع مستوى الثقافة وتكاتف المواطنين.

وأضاف «والي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المُذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم انتهاء مدة الحظر في الميعاد المحدد لها، بعد مرور الـ 14 يومًا، منوهًا بأنه لا توجد أي حالات جديدة مصابة بكورونا.

وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من المعزولين في مستشفيات العزل الصحي يتماثلون للشفاء، مضيفًا: «توجد متابعة كل ساعتين من المحافظ ووزارة الصحة».

يشار إلى انتهاء عزل قرية المعتمدية في محافظة الجيزة، إلى قائمة القرى التي فرض عليها حجر ذاتي، بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين سكانها.

وقالت محافظة الجيزة إنه في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فقد تم فرض حجر صحي على قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة، اعتباراً من مساء الثلاثاء 7أبريل، ولمدة 14 يوماً حفاظاً عليهم وذويهم.