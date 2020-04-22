محافظ سوهاج يرفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لعدم استقرار الطقس

أعلن طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم استقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية باقتراب عاصفة ترابية شديدة على البلاد خلال الفترة المقبلة.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية المحتملة، حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ.

وشدد على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة رد الفعل في مواجهة الأزمات والتعامل الفوري مع الحدث، مشيرا إلى تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى آية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.