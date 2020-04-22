

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن أصحاب المعاشات سيستطيعون صرف العلاوات الخمس في الأول من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الأمر استجابة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «الشريف» خلال لقاء لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس تدخل ومنع الدولة من الاستئناف على الحكم بالنسبة للعلاوات الخمس، مشيرًا إلى أن الأمر تمت إحالته لمجلس النواب الذي أصدر مجموعة من القرارات تتيح لأصحاب المعاشات حقهم.

وأشار إلى أن المجلس سيتخذ العديد من الإجراءات خلال الأيام المقبلة؛ لإسعاد المواطن المصري رغم الظروف الصعبة من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، معقبًا: «البرلمان ممثل الشعب ويسعى لخدمة المواطن بصفة عامة والمواطن البسيط بصفة خاصة».

وذكر وكيل مجلس النواب أن المجلس اتخذ مجموعة من الإجراءات التي تتيح للدولة مساعدة العمالة غير المنتظمة، كنا مساندين للدولة، مؤكدًا أن الدولة والوزراء يؤدون عملهم على أحسن ما يكون.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة اليوم.