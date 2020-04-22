 ألمانيا: تسجيل 281 وفاة و2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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ألمانيا: تسجيل 281 وفاة و2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برلين - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 9:45 ص | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 9:45 ص

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا و281 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المعهد -في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء- إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في ألمانيا زادت بـ2237 لتصل إلى 145 ألفا و694 حالة، وهو اليوم الثاني على التوالي من تسارع الإصابات الجديدة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات المبلغ عنها بـ281 حالة وفاة جديدة، إلى 4879.

وأصبحت ألمانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا بسبب تفشي فيروس كورونا حيث باتت تحتل المرتبة الخامسة في عدد المصابين، بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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