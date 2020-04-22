الحكومة: تسليم 846 غرفة بمدن ومراكز الشباب لـ«الصحة» لاستخدامها في العزل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة؛ لمتابعة الجهود المبذولة من قبل الوزارة فى إطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد.

وجدد مدبولي، التأكيد على تسخير كافة إمكانيات الدولة فى مختلف القطاعات للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والأجهزة الصحية اللازمة، مع اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للمستجدات والتطورات التى تطرأ خلال إدارة هذه الازمة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وسعياً لتخفيض عدد الاصابات بهذا الفيروس.

وعرض صبحي، تقريراً حول المنشآت التابعة للوزارة التى تم تسليمها لوزارة الصحة والجهات المعنية، لتكون جاهزة للعمل كأماكن للعزل الطبى للحالات الايجابية التى تعالج من فيروس "كورونا" ولا تعانى من أعراض شديدة، ولا تحتاج الاقامة بالمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه المنشآت تتضمن مدنا شبابية، ومراكز تعليم مدنى، وبيوت شباب، فى عدد من المحافظات فضلاً عن معسكرات الكشافة، موضحاً أن هذه المنشآت تشتمل على 846 غرفة، توفر الإقامة لأكثر من 3200 شخص.

وأشار وزير الشباب والرياضة خلال العرض إلى عدد أخر من المنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية والجاهزة للاستخدام، والتى تم وضعها تحت تصرف الجهات المعنية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، موضحاً أن عدد الغرف بتلك المنشآت بلغ نحو 2148 غرفة، توفر الإقامة لأكثر من 8670 شخص.

وكانت قد أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود الوزارة لتجهيز أماكن العزل الطبي بالتنسيق مع كل من وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، موضحة أنه يتم تجهيز مختلف المقار بكافة مستلزمات الاعاشة.