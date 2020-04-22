نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي ، احتفالية وتكريما رمزيا لجيش مصر الأبيض تحية لجهودهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وجاءت الاحتفالية بتزيين بوابات ستاد القاهرة الدولي بأضواء ورسائل عبر اللوحات الإلكترونية تحمل عبارات "شكرا جيش مصر الأبيض ، أحمي نفسك .. أحمي بلدك" ، لحث المواطنين على المكوث في منازلهم لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال منع التجمعات وغلق المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق الأنشطة بها لحين الانتهاء من تلك الأزمة، بالإضافة إلى تشجيع الرياضيين وعدد من المؤسسات على المبادرات المجتمعية الخدمية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد.