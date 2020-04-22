أصر إيمانويل أديبايور، نجم المنتخب التوجولي ونادي أولمبيا الباراجواياني على عدم التبرع لبلاده في الظروف الراهنة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وبرر أديبايور الذي سبق وأن لعب في صفوف ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي موقفه الحالي بأنه ليس من جلب الفيروس إلى توجو.

وقال أديبايور في تصريحات جاءت عبر مقطع فيديو مدته 41 دقيقة و 23 ثانية بثه في حسابه بموقع فيسبوك :"لن أتبرع، هذا واضح وبسيط جدًا، البعض سينتقدني، ويقول لماذا لا تنشئ مؤسسة خيرية وتتبرع ؟".

وتابع :"يبدو أن البعض يعاملني بصفتي من أحضر فيروس كورونا إلى لومي (عاصمة توجو)، ثم يقارونني بدروجبا وصامويل إيتو، نجما كوت ديفوار والكاميرون، أنا لست صامويل أو ديديه، أنا إيمانويل أديبايور".

وأضاف :"أقوم دائمًا بالأشياء وفقًا لرغبات قلبي وليس وفقًا يقول آخرون، يؤسفني أن يقارنني الناس بإيتو ودروجبا، وفيما يتعلق بالتبرعات، لن أفعل ذلك، شكرا لكم وأتمنى لكم يوما سعيدا، سأذهب لمشاهدة فيلم وأخذ قيلولة".