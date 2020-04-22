كليب «شفت» لحاتم فهمي يتخطى مليون مشاهدة

تخطى كليب أغنية "شفت" للفنان حاتم فهمي، مليون مشاهدة، بعد طرحه منذ أيام عبر موقع "يوتيوب"، والتي عاد بها فهمي لجمهوره بعد سنوات من الغياب.

الأغنية من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني، ويظهر حاتم في الكليب بلوك جديد عليه.

كما انتهى فهمي مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "حاجة فيك" والمقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات ربيع السيوفي وتوزيع رامي عبده وألحان عمر الشربيني وتنتمي إلى نوعية الأغاني الرومانسية، ويقوم حالياً بتحضير أغنية جديدة يطرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم.