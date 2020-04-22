حبس تشكيل عصابي ارتدوا زي أمن مركزي واستولوا على 85 ألف جنيه في قنا

قررت نيابة مركز قنا، حبس تشكيل عصابي، متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر وارتداء زى عسكرى.

كان اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، تلقى بلاغا باقتحام 5 أشخاص، منزل (ناصر.م.ع) موظف بالمعاش بقرية المحروسة بقنا، مرتدين ملابس قوات الأمن المركزى، وسرقوا 85 ألف جنيه أموال ومصوغات ذهبية، وتبين أن مرتكبى الحادث كلا من (محمود.إ - 56 سنة)، مزارع بقنا، و(محمد.س - 35 سنة)، عامل من نقادة، و(غرباوي.ع - 59 سنة)، عامل من نقادة، و(رائد.أ - 34 سنة)، عامل، من البلينا، و(سيد.ع) عامل من البلينا بسوهاج.

وضبط المتهمين وأدلوا باعترافات أن المجنى عليه يمتلك أموالا فى منزله، كما أنه يمنح أهالى القرية قروض بفوائد شهريا، ويضاعف المبلغ فى حالة التأخر، وقالوا إنهم خططوا للجريمة منذ 3 أيام، واشتروا بندقية آلية واقتحموا المنزل واستولوا على الأموال والمجوهرات، ثم وزعوا جزءا منها على الأهالى.