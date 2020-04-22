رئيس الهيئة الهندسية: تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بسواعد مصرية خالصة

أعرب اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن سعادته بانتهاء مرحلة الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2.

وقال في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لنفق «الشهيد أحمد حمدي 2»، اليوم الأربعاء، إن مشروع نفق الشهيد أحمد حمدي 2، يأتي ضمن رؤية مصر 2020 لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى تنفيذ المشروع من خلال شركات وطنية وسواعد مصرية خالصة في وقت قياسي.

وأوضح أنه تم تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدي 2، وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية، التي تم اتباعها في تنفيذ الأنفاق السابقة، مشيرًا إلى أن طوله يبلغ 4250 متر.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية، بمحافظة السويس، وعلى رأسها مشروع إتمام حفر نفق «الشهيد أحمد حمدي 2».