كشف عمرو بركات، لاعب الأهلي السابق، حقيقة أزمته مع حسام البدري، أثناء تواجده في القيادة الفنية للفريق الأحمر.

وقال عمرو بركات في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "لا يوجد أزمة مع حسام البدري كنت أتحدث معه ويقول لي انتظر الفرصة ولكن الأمور زادت عن اللازم لذا قررت الرحيل عن النادي".

وأضاف: "اسألوا حسام البدري، عن سبب عدم مشاركتي لم يكن هناك نية في رحيلي عن النادي، وكانت هناك صفقة يجب أن تتم في الأهلي وتم الضغط عليا حتى ارحل".

وأكمل: "سموحة وقتما انمضيت له كانت الأمور غير مستقرة وتغيير المدربين كانت كثيرة للغاية والفريق لم سلام وقتها".

وواصل: "صعب علينا جدا عملية التوقف، نتدرب سويا، على أبليكشن "زوم"، ونتجمع لمدة 45 يوم بعد يوم، ونحاول نحافظ على لياقتنا على قد ما نقدر الفضل الكبير بعد توفيق ربنا وجودي في الجونة بسبب حسام غالي، في نظام بالنادي تشعر وكانك في اوروبا، في كل شئ مع اللاعبين وفي التعامل ، وهذا الجو اقدر استرجه فيه مستوايا وهذا جو ملائم".

وأتم: "الأزمة اني لم احصل على الفرصة في الأهلي، وعندما اتيحت لي قدمت اداء طيب في البطولة العربية".