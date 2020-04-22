مشرف مستشفيات العزل بالأقصر: المريض البطل الحقيقي في أزمة كورونا

قال الدكتور بكري عبد الستار، المشرف العام على مستشفيات العزل الصحي بالأقصر، إن البطل الحقيقي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» هو المريض، مشيرًا إلى أن العامل النفسي للمرضى يؤثر في العلاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الثلاثاء، أن نزل شباب الطود يستقبل الحالات التي يتم تحويلها من مستشفى إسنا للعزل، بعد إنهاء خمسة أيام من العلاج، موضحًا أن الحالات التي يستقبلها النزل لا تعاني أعراض الفيروس أو أي أمراض مزمنة.

وأوضح أن النزل عبارة عن منتجع يتم استقبال هؤلاء المرضى فيه؛ لحين إتمام الشفاء والخروج بسلامة، مشيرًا إلى السماح للمريض الموجود في المكان بالخروج في الجنينة والتحرك.

وذكر أن النزل استقبل 35 حالة بدون أعراض، خرجت منهم أربع حالات أمس الثلاثاء، قائلًا إنه من المحتمل خروج خمسة آخرين، اليوم الأربعاء، بعد تأكد سلبية تحاليلهم لفيروس «كوفيد - 19».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و14 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 3490 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 1181 حالة، من ضمنهم 870 متعافيًا.