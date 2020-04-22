قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن السلاسل التجارية المتعاقد معها في معارض «أهلا رمضان»، توفر الخضروات المتنوعة بأسعار مناسبة، مضيفًا: نشجع الناس على استهلاك جزءًا كبيرًا من الخضروات، لأنها مفيدة لصحتهم.

أضاف «حسام الدين» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «من مصر» المُذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن هناك وفرة كبيرة جدًا من السمك بجميع أنواعه، وبأسعار جيدة جدًا.

وأشار إلى توافر الدواجن بأسعار جيدة تصل إلى 37 جنيهًا للكيلو الواحد من الدواجن المجمدة، مؤكدًا على توافر السلع الرمضانية كافة، بأسعار مناسبة.