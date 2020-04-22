سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت النيابة العامة بحجز المتهمة حنين حسام عبد القادر، الطالبة بجامعة القاهرة، وعرضها لاستئناف التحقيق معها صباح باكر فيما نشرته بموقع الفيديوهات "تيك توك".

وواجهت النيابة، حنين، بما نسب إليها من اتهامات وما ضُبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها ومجري التحريات.

يذكر أن النائب العام أمر بالتحقيق مع الفتاة حنين حسام الطالبة بجامعة القاهرة، فيما نشرته بموقع الفيديوهات "تيك توك".

وأوضحت النيابة في بيان منذ قليل أنها ستعلن عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الطالبة حنين حسام صباح اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجار عرضها على النيابة المختصة.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر إحالة حنين حسام الطالبة بكلية الآثار إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وقال الخشت إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات في المنازل وتسجيل فيديوهات مقابل مبالغ مالية.

وأشار الخشت، إلى أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا أنه على الفور تم إحالة الطالبة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.