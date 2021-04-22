كريدي سويس يسجل خسائر خلال الربع الأول

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أعلن بنك كريدي سويس السويسري، اليوم الخميس، تسجيل خسائر صافية بقيمة 252 مليون فرنك سويسري خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل أرباح قدرها 31ر1 مليار فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت خسائر البنك قبل حساب الضرائب 757 مليون فرنك مقابل أرباح قدرها 2ر1 مليار فرنك خلال الفترة نفسها.

تأثرت نتائج البنك خلال الربع الأول بشدة النفقات المرتبطة بأحد صناديق التحوط في الولايات المتحدة والتي بلغت 4ر4 مليار فرنك وبددت الأداء الجيد في قطاعات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وبلغت مخصصات تغطية خسائر الائتمان خلال الربع الأول 39ر4 مليار فرنك مقابل 568 مليون فرنك فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات كريدي سويس خلال الربع الأول بنسبة 31% سنويا إلى 57ر7 مليار فرنك مقابل 78ر5 مليار فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي.