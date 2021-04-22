مدحت العدل: تصريحات الفنان يوسف الشريف برفضه لمس الفنانات مغازلة لتيار التطرف

قال السيناريست مدحت العدل، إن الفنان يوسف الشريف حر في رفضه للمس الفنانات في أعماله، موضحًا أنه ليس حرًا في تصريحه بذلك على الملأ ما يدين زملائه في المجال.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجرئية» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن تصريحات الفنان يوسف الشريف برفضه لمس الفنانات مغازلة لتيار التطرف، مؤكدًا أنه يدين الفن المصري بأكمله.

واستنكر قبول الفنان يوسف الشريف للأموال التي يتقاضاها من الفن الذي يدينه بتصريحاته، مضيفًا انه يعتبره فنانًا موهبًا لكن كان يفضل لو أنه لم يتطرق لهذه الأمور.

