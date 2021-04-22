مصدر رفيع: إحالة العشرات من ضباط المخابرات السودانية للتقاعد

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أفاد ‏مصدر حكومي رفيع في السودان، بإحالة العشرات من ضباط المخابرات السودانية للتقاعد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح اليوم الخميس، أن معظم ضباط المخابرات الذين أحيلوا للتقاعد إسلاميون.