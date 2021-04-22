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أعداد جريدة الشروق
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مصدر رفيع: إحالة العشرات من ضباط المخابرات السودانية للتقاعد

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 6:54 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 6:54 ص

أفاد ‏مصدر حكومي رفيع في السودان، بإحالة العشرات من ضباط المخابرات السودانية للتقاعد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح اليوم الخميس، أن معظم ضباط المخابرات الذين أحيلوا للتقاعد إسلاميون.

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