الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط السعودية

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في (خميس مشيط) السعودية، مؤكدة أن أمن الإمارات والسعودية جزء لا يتجزأ وأن أي تهديد يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة، وإمدادات الطاقة، مشيرة إلى أن هذه الهجمات دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.