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فيديو.. مدحت العدل: مرتضى منصور من الرؤساء التاريخيين لنادي الزمالك

المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور
أمل محمود
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 2:42 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 2:42 ص

أجاب السيناريست مدحت العدل، على سؤال «من سيفوز في حالة ترشح مرتضى منصور أمامه في رئاسة نادي الزمالك؟»، أن المستشار مرتضى منصور هو من سيفوز، معقبًا: «وأنا هقف جمبه ولن أترشح ضده».
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجرئية» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن المستشار مرتضى منصور قدم للنادي الكثير، واصفًا إياه بأنه من الرؤساء التاريخيين للزمالك.
وأوضح أنه يرفض طريقة المستشار مرتضى منصور في تعامله مع المحيطين به وتجاوزه، مشيرًا إلى أنه يحب في منصور قدرته على السيطرة على نادي الزمالك وتعامله مع مشكلات اللاعبين.
وأكد أن نادي الزمالك في عهد المستشار مرتضى منصور كان يفوز في العديد من المباريات ويحصل على الكثير من البطولات، مضيفًا أنه خلال فترة رئاسته للنادي لم يطلب من رجال الأعمال المحبين للزمالك أي مساعدات.

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