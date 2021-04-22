السفارة الأمريكية في تونس تنفي «تمويل» حملة قيس سعيد

نفت السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، اليوم الأربعاء، اتهامات وجهها نائب من حركة النهضة في تونس، وزعم فيها أن واشنطن قدمت دعما للحملة الانتخابية التي أوصلت قيس سعيد إلى قصر قرطاج.

وشددت السفارة الأمريكية في تونس، عبر حسابها في موقع "تويتر"، على أنها لم تقدم أي تمويل لحملة قيس سعيد الانتخابية، خلال سباق الرئاسة، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وأوردت التغريدة، أن الولايات المتحدة تعيد تأكيدها من جديد على احترام وحدة وسيادة الديمقراطية التونسية.

وجاء التوضيح الأميركي، بعدما نشر النائب راشد الخياري المحسوب على "ائتلاف الكرامة"؛ الجناح العنيف لحركة النهضة، مقاطع فيديو قال فيها إن قيس سعيد تلقى دعما وتمويلا خارجيا لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.

واتهم النائب، رئيس الجمهورية وإدارة حملته الانتخابية بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وعلى خلفية تلك التصريحات بادر القضاء العسكري، الثلاثاء، بفتح تحقيق في مزاعم النائب راشد الخياري، فيما قال المحامي ياسين عزازة إن حديث الخياري في الفيديو المنشور عن تلقيه معلومات من مخابرات دولة أجنبية تجعله في حالة تلبس وتعرضه لجرائم خطيرة وهي التخابر مع جهة أجنبيّة والتنصت على تسريبات هاتفية رسمية تعود لمؤسسة الرئاسة، إلى جانب تهمة سب وشتم رئيس الجمهورية، وطالب المحامي برفع الحصانة عن النائب احتراما لقانون ومؤسسات الدولة التونسية.