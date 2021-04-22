بتروناس كيميكالز تبدأ تشغيل مجمع بنجرانج المتكامل خلال النصف الثاني

قال سازالي حمزة الرئيس التنفيذي لشركة الكيماويات الماليزية بتروناس كيميكالز جروب اليوم الخميس إن المجموعة تستعد للتشغيل الكامل لمجمع بنجرانج المتكامل خلال النصف الثاني من العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن حمزة القول إن المجمع الجديد سيرفع الطاقة الإنتاجية للشركة من 8ر12 مليون طن إلى 6ر14 مليون طن من الكيماويات سنويا.

من ناحيته قال عريف محمود رئيس مجلس إدارة الشركة إنه من المتوقع أن يساهم مجمع بنجرانج المتكامل بما يتراوح بين 10 و15% من إيرادات بتروناس كيميكالز جروب خلال عام 2022، إذا بدأ العمل بكامل طاقته خلال النصف الثاني من العام.

وقال حمزة إن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تشغيل إضافية خلال العام الحالي بقيمة 300 مليون رينجت. كما تبحث الشركة عن أي فرص اندماج واستحواذ لتعزيز نمو نشاطها في مجال الكيماويات المتخصصة.