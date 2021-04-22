فنزويلا تتهم صندوق النقد بحرمانها من حقوق السحب الخاصة لأسباب سياسية

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قال نائب رئيس فنزويلا ديلسي رودريجز، خلال القمة الأيبيرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي يحرم بلاده من الحصول على حقوق السحب الخاصة "لأسباب سياسية".

كان صندوق النقد الدولي أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يمنح فنزويلا حقوق سحب خاصة بقيمة 5 مليارات دولار كجزء من عملية ضخ موارد يسعى الصندوق لتوفيرها إلى الدول الأعضاء بقيمة إجمالية 650 مليار دولار، بسبب استمرار النزاع حول شرعية حكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

كما طالب رودريجز أمام القمة التي تضم دول أمريكا اللاتينية، وإسبانيا والبرتغال، بالسماح لبلاده بالحصول على أصولها المالية المجمدة في البرىغال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب الرئيس الفنزويلي القول إنها "أموال الشعب، تحتاجها فنزويلا لمواجهة جائحة فيروس كورونا".

وقال الرئيس الفنزويلي في وقت سابق إن بلاده تمتلك أرصدة مجمدة بقيمة 7ر1 مليار دولار في نوفو بنك البرتغالي.