البرلمان الأوروبي يصوت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل

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من المقرر أن يصوت نواب الاتحاد الأوروبي الاسبوع المقبل على التصديق على الاتفاق التجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي في نهاية 2020.

وسوف يكون التصويت الخطوة الأخيرة في عملية التصديق على الاتفاق.

وأعلنت مجموعة حزب الشعب الأوروبي يمين الوسط في تغريدة، أن قادة مجموعة حزب البرلمان الأوروبي اتفقوا على موعد التصويت اليوم الخميس.

وتم تطبيق الاتفاق التجاري مؤقتا منذ بداية عام 2021 لإتاحه الوقت للتصديق على الاتفاق.

وتنتهى هذه الفترة الزمنية في 30 أبريل الجاري، مثلما اتفق الجانبان.

وكان النواب الأوروبيون، قد هددوا في السابق بإرجاء التصديق على الاتفاق بسبب الخلاف المستمر مع لندن بشأن قواعد التجارة الخاصة المتفق عليها بالنسبة لإيرلندا الشمالية.