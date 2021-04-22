زراعة البحيرة: زراعة 500 فدان قطن من إجمالي المستهدف زراعته هذا العام

أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، أن المستهدف زراعته من القطن هذا العام 19 ألفًا و275 فدان قطن موزعة على مراكز المحافظة من نوعي الإكثار والتجاري، وقد تم زراعة 472 فدان قطن تجارى و28 فدان إكثار حتى اليوم.



وأوضح الزواوي، أن البذور والتقاوي جميعها متوفر في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت خطة محددة لزراعة القطن مع تلاشى أي مشكلات حدثت في الأعوام الماضية.



وأضاف الزواوي، أن المديرية تقيم ندوات إرشادية للفلاحين بالقرى والمراكز والحقول الإرشادية بمشاركة إدارتى الإرشاد الزراعى والمكافحة الحقلية برئاسة لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى الجديدة، ومراحل زراعتها، وإيجابيات وسلبيات هذه التقاوى وطرق الزراعة، بالإضافة لوجود لجان بصفة مستمرة للمرور على الزراعات ومتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فورى.